أنصار الله تؤكد جهوزية القوات المسلحة اليمنية في الرد السريع على العدوان الصهيوني

العالم - اليمن

وأوضح المكتب السياسي لأنصارالله في بيان أن العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية والخدمية والبنية التحتية في صنعاء والحديدة يكشف عن مدى الإجرام الصهيوني.

وأكد أن الغارات العدوانية لن تثني شعبنا عن المضي في إسناد غزة وشعبها ومقاومتها مهما أوغل العدو في انتهاكاته واستباحة المدنيين.

وعزى المكتب السياسي لأنصارالله أسر الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

تزامنا مع خطاب السيد الحوثي يوم ا لخميس، تعرض مطار صنعاء الدولي وعدد من المنشآت المدنية اليمنية لقصف إسرائيلي.

الغارات طالت برج المراقبة للمطار فيما أصيب مساعد طيار المبعوث الأممي لليمن في العدوان الذي طال المطار، كما كرر الاحتلال استهداف محطة الكهرباء في العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة.

أستشهد وأصيب عدد من المسافرين، وأصيبت طائرة تابعة للأمم المتحدة جراء عدوان إسرائيلي استهدف مطار صنعاء الدولي، ومنشآت مدنية في صنعاء والحديدة، إلى ذلك شدد السيدعبدالملك الحوثي على الاستمرار بعمليات الإسناد اليمنية لغزة، وقال أن اليمن لا يخشى التهديدات.

السيد الحوثي قال إن اليمن لا يخشى التهديدات الأميركية والإسرائيلية وأن عدوانهم فشل في رجع اليمن، وأضاف أن العمليات الصاروخية الفرط صوتية تخترق منظومة الدفاع الجوي للعدو.