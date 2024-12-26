ارتفاع حصيلة شهداء غارات الاحتلال على صنعاء والحديدة إلى 6 شهداء و40 جريحا

العالم - الیمن

وأوضح البيان، أن "العدوان استهدف مرافق خدمية حيوية (مطار صنعاء الدولي ومحطة كهرباء في العاصمة صنعاء، ومينائي الحديدة ورأس عيسى ومحطة رأس كتيب الكهربائية) بمحافظة الحديدة (غرب)".

فی السیاق أكد المكتب السياسي لأنصارالله اليمنية جهوزية القوات المسلحة اليمنية في الرد السريع على العدوان الإسرائيلي في صنعاء والحديدة ومقابلة التصعيد بالتصعيد دون حسابات أو تراجع.

وأوضح المكتب السياسي لأنصارالله في بيان أن العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية والخدمية والبنية التحتية في صنعاء والحديدة يكشف عن مدى الإجرام الصهيوني.

وأكد أن الغارات العدوانية لن تثني شعبنا عن المضي في إسناد غزة وشعبها ومقاومتها مهما أوغل العدو في انتهاكاته واستباحة المدنيين.

وعزى المكتب السياسي لأنصارالله أسر الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.