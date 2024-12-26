قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
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ارتفاع عدد الشهداء الى 4 باستهداف الاحتلال منزلا بحي الشجاعية شرق غزة
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قوات الاحتلال تقتحم برفقة جرافة عسكرية المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة
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جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وإصابة جنود آخرين بمعارك شمال قطاع غزة
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3 شهداء وعدة اصابات باستهداف الاحتلال منزلا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة
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متحدث اجهزة امن السلطة الفلسطينية:مقتل ضابط بالامن الوقائي بمخيم جنين
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الاحتلال يفجر روبوتا مفخخا رابعا بمحيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع
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الاحتلال يفجر 3 روبوتات مفخخة بمحيط مستشفى العودة شرق مخيم جباليا
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إطلاق نار متواصل من آليات الاحتلال بمنطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة
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قصف مدفعي اسرائيلي وغارات عنيفة على حيي الصبرة والزيتون في مدينة غزة
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قصف مدفعي واطلاق نار من مسيّرات على منازل بحي الزيتون جنوب مدينة غزة