بالفيديو...إطلاق صاروخ بالستي من اليمن تجاه تل ابيب

العالم - الیمن

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي انه دوت صفارات الإنذار في منطقة "غوش دان" والساحل إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

كما أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 18 شخصا خلال التدافع وهم في طريقهم إلى المنطقة المحمية.

اليمن

وقالت نجمة داود الحمراء، وهي منظمة طبية إسرائيلية، إن نحو 2 مليون "إسرائيلي" فروا إلى الملاجئ، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة أنه توقف هبوط الطائرات إلى مطار بن غوريون أثناء تفعيل صفارات الإنذار عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على اليمن، أمس الخميس، استهدفت مقرات وبنى تحتية ومنازل سكنية، وكذلك مطار صنعاء، وأدى الهجوم لسقوط ضحايا ومصابين.

وكان المكتب السياسي لأنصارالله اليمنية قد اكد في بيان صدر عنه مساء الخميس على "جهوزية القوات المسلحة اليمنية في الرد السريع على العدوان الإسرائيلي في صنعاء والحديدة ومقابلة التصعيد بالتصعيد دون حسابات أو تراجع".