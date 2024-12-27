قناة العالم
الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٣:٥٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
قصف مدفعي واطلاق نار كثيف يستهدف مستشفى كمال عدوان شمال القطاع
عاجل
مقاومون يتصدون لقوات الاحتلال المقتحمة لنابلس ويحققون اصابات مؤكدة
عاجل
قوات الاحتلال تقتحم بلدة السيلة الحارثية غرب جنين والمقاومون يتصدون لها
عاجل
سرايا القدس-كتيبة جنين: مقاتلو السيلة الحارثية فجروا عبوات بآليات الاحتلال
عاجل
اعلام العدو: أكثر من مليوني مستوطن فروا للملاجئ بعد هجوم صاروخي يمني
عاجل
وزير الحرب السابق ليبرمان:الحوثيون يدفعون سكان "إسرائيل" بأكملهم للملاجئ
عاجل
إطلاق صاروخ باليستي من اليمن تجاه تل أبيب وجيش الاحتلال يزعم اعتراضه
عاجل
إعلام الاحتلال: توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون في تل أبيب
عاجل
إصابة أكثر من 18 مستوطنا اثناء هروبهم للملاجئ بعد الهجوم الصاروخي اليمني
عاجل
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ باليستي من اليمن تجاه تل أبيب