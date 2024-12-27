4 شهداء بمجزرة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال في حي الشجاعية

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة سند للأنباء"، نقلا عن مصادر محلية قولها، إن القصف استهدف منزلا لعائلة أبو بيض في شارع النزاز بحي الشجاعية، وخلف دمارًا كبيرًا وأوقع العديد من الشهداء والإصابات.

وكثفت قوات الاحتلال خلال الأسبوعين الأخيرين، من استهدافاتها بمدينة غزة، موقعة عشرات الشهداء والجرحى من النازحين، عدا عن دمار كبير في الأماكن التي تعرض للقصف.

واستشهد 15 فلسطينيا على الأقل، وسجل عدد كبير من المفقودين والمصابين، مساء الخميس، إثر استهداف إسرائيلي جديد، شرقي حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني بأن 53 شخصًا سجلوا ما بين شهيد ومفقود تحت الأنقاض، جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "هتهت" يؤوي نازحين من عائلتي حلاوة وريحان، في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

ويتواصل استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنازل السكنية بشكل متعمد في قطاع غزة، في إطار سياسة تهدف إلى إلحاق أكبر قدر من الخسائر البشرية وتدمير الممتلكات.

وتُواصل "إسرائيل" حربها العدوانية على قطاع غزة، منذ 448 يومًا على التوالي، تزامنًا مع الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة، ومحاولات تهجير سكان شمال القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 45 ألفًا و399 شهيدًا، و 107 آلاف و940 إصابة، منذ السابع من اكتوبر للعام 2023، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.