محكمة مغربية تعاقب 13ناشطا مناهضا للتطبيع مع الإحتلال

العالم- المغرب

وقضت المحكمة، بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ بحق مناضلي "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" (غير حكومية) في ملف بات يعرف بالاحتجاجات ضد متجر "كارفور".

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وتظاهر المدانون في نوفمبر 2023 أمام السوق رافعين شعارات مناهضة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وشمل الحكم غرامة مالية على المدانين قدرها 2000 درهم مغربي (نحو 200 دولار).

وقالت المحكمة في مدينة سلا إن المتهمين أدينوا "بالمشاركة في مظاهرة غير مرخص لها" و"التحريض على التظاهر"على حد تعبيرها.

وجاءت محاكمة 13 ناشطا على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية نظمت في مدينة سلا القريبة من العاصمة الرباط في 25 نوفمبر 2023، كانت قد دعت إلى مقاطعة سلسلة متاجر "كارفور"، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

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وطيلة أشهر المحاكمة، قالت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" محاكمة نشطائها صورية ولا أساس قانونيا لها، وأنها محاكمة سياسية، ومحاولة لثنيها عن دعم الشعب الفلسطيني عبر مناهضة التطبيع ورفع مطالب إسقاطه، مشيرة إلى أن الوقفات الاحتجاجية والتضامنية في المغرب لا تحتاج إلى تصريح أو ترخيص.

وأصدر "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، وهي هيئة حقوقية مكونة من عدة نشطاء مغاربة، بيانا ندد فيه بهذه المحاكمة الجائرة، وعبر عن تضامنه المطلق مع المناضلين الشرفاء الذين يمثلون نبض الشعب المغربي.

ونظم حقوقيون وعدد من النشطاء المغاربة عشرات المظاهرات في مختلف المدن المغربية مع بدء العدوان على غزة منذ أكثر من عام، وحتى الأسبوع الحالي.