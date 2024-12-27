إيران تعلن استعدادها لربط الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بالأسواق العالمية

العالم - ايران

ورحب محمد أتابك في كلمته امام قمة الاتحاد الاقتصادي الاوراسي المنعقدة في مدينة سان بطرسبورغ بروسيا، بقرار الاتحاد منح إيران صفة مراقب، مضيفا: أنا واثق من أن هذا الاجتماع سيكون نقطة تحول في تاريخ العلاقات بين طهران وهذا الاتحاد.

وأشار الى أنه على الرغم من عقود من العقوبات غير القانونية والظالمة المفروضة، فإن جمهورية إيران الإسلامية حاضرة في العلاقات متعددة الأطراف بنهج مسؤول وأظهرت دائما أنها شريك موثوق وفعال في هذه الآليات.

وتابع أتابك: من الأمثلة الناجحة على هذا النهج النشط والمسؤول هو التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بما في ذلك التنفيذ الناجح لاتفاقية التجارة التفضيلية في السنوات الخمس الماضية.

وقال وزير الصناعة: إن الضرر الذي ألحقته الأحادية الجامحة للولايات المتحدة بالمصالح الفردية والجماعية للدول في مختلف المجالات، كشف، أكثر من أي وقت مضى، عن ضرورة وحدة وتقارب الحكومات المستقلة في شكل آليات تعاون متعددة الأطراف.

واضاف: لقد شهدنا في السنوات الأخيرة توسع العقوبات الأمريكية لتشمل المنطقة الأوراسية والضغط على الناشطين الاقتصاديين في دول هذه المنطقة.

وقال أتابك: إن تسليح الاقتصاد على الساحة الدولية جعل ضرورة التكامل الاقتصادي بين البلدان المستقلة والنامية أمراً لا مفر منه.

وفي جزء آخر من كلمته قال وزير الصناعة: إن جمهورية إيران الإسلامية مستعدة للاستفادة من التطور الإيجابي في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي في المستقبل القريب والحصول على صفة مراقب في هذا الاتحاد، وتوسيع التعاون ليشمل مجالات أخرى، بما في ذلك النقل والمواصلات والترانزيت، وكذلك أمن الطاقة.

قال: مما لا شك فيه أن تعاون الطرفين، بالإضافة إلى المساهمة في النمو المستدام والتنمية والرخاء لشعبنا العزيز، ينبغي أن يعزز صمود بلداننا في مواجهة الصدمات المحتملة في المستقبل؛ ونحن على استعداد لاستخدام قدراتنا في مختلف المجالات لتحقيق هذه الأهداف.

وتابع: إن جمهورية إيران الإسلامية مستعدة لتوفير قدرات النقل الخاصة بها لربط الاتحاد الاوراسي بالأسواق المستهدفة في الخليج الفارسي وجنوب وجنوب شرق آسيا.

*إدانة جرائم الكيان الصهيوني

كما قال وزير الصناعة في مستهل كلمته: ننهي عام 2024 فيما لا يزال العالم يشهد تقاعس الآليات العالمية القائمة في مواجهة الجرائم غير المسبوقة التي ارتكبها الكيان الصهيوني وحماته خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية. نحن ننتهز الفرصة وندين هذه الجرائم بشدة.

وكان وزير الصناعة والمعادن والتجارة الايراني محمد أتابك، الذي رافقه سفير إيران لدى روسيا ورئيس منظمة تنمية التجارة، قد اجرى محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش اجتماع القمة للاتحاد الاوراسي الذي عقد في مدينة سان بطرسبرغ بروسيا يوم الخميس.

وكان الاجتماع مع نائب رئيس وزراء روسيا ورئيس المجلس التنفيذي ووزير التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ونائب رئيس وزراء أرمينيا، من ضمن برامج الوزير أتابك الأخرى خلال زيارته إلى سان بطرسبرغ.