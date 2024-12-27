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شاهد.. هلع ورعب في تل أبيب جراء الصواريخ اليمنية

الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

أطلقت صنعاء صاروخا باليستيا نحو تل أبيب ردا على العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي أثناء تواجد مدير منظمة الصحة العالمية مع بعثة أممية، وميناء الحديدة ومنشآت مدنية أستشهد على إثرها ستة مدينين وأصيب أربعين آخرين، بدوره أدان الأمين العام للأمم المتحدة العدوان الإسرائيلي على اليمن.

العالم - خاص بالعالم

التصعيد يقابله التصعيد.. صواريخ صنعاء تدك تل أبيب. أطلقت القوات المسلحة اليمنية صاروخًا باليستيًا على الأراضي المحتلة، مما أدى إلى إصابة ثمانية عشر شخصًا نتيجة التدافع للهروب إلى الملاجئ خوفًا من الصاروخ، وتوقفت الرحلات موقتا في مطار بن غوريون.

جاء الرد اليمني بعد ساعات قليلة من العدوان الإسرائيلي على صنعاء، حيث شنت مئة طائرة اسرائيلية هجومًا كبيرًا على اليمن، استهدف مطار صنعاء وميناء الحديدة محطة كهرباء رأس الخطيب ومنشات مدنية في العاصمة والحديدة، وأسفر عن استشهاد ستة أشخاص وإصابة أربعين آخرين عدد كبير منهم من موظفي المطار، وذلك بتنسيق ودعم أمريكي بريطاني.

العدوان الاسرائيلي استهدف مطار صنعاء أثناء صعود المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وأفراد بعثة الأمم المتحدة إلى الطائرة. ما ادى الى اصابة أحد أفراد طاقم خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني وتضرر الطائرة. والحاق اضرار بالتجهيزات الملاحية وبرق المراقبة في المطار.

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