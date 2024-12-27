شاهد.. لماذا يعرقل نتنياهو صفقة تبادل للأسرى مع حماس؟

العالم - خاص بالعالم

نقل موقع 'والا' الإسرائيلي عن نتنياهو قوله إنه لا يمكن التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وإعادة الأسرى دون الحصول من حماس على قائمة بأسماء الأحياء منهم.

تعثر المسار التفاوضي جعل مسؤولين إسرائيليين وأميركيين يستبعدون فرصة التوصل لاتفاق قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا لاميركا لوجود فجوات كبيرة رغم إحراز بعض التقدم في الدوحة. لتتهم المعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو بعرقلة المفاوضات للحفاظ على دعم وزرائه المتطرفين.

شروط الاحتلال الجديدة التي ادت الى تأجيل التوصل لاتفاق، تاتي رغم ابداء حركة حماس مسؤولية ومرونة، وتاكيد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أن المفاوضات القائمة في القاهرة والدوحة كانت جدية، وان المحادثات تشهد الآن مرحلة عض الأصابع.

وتعثرت مفاوضات تبادل الأسرى التي تجري بوساطة قطرية ومصرية وأميركية أكثر من مرة، جراء إصرار نتنياهو على استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة المقاومين إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال محور نتساريم وسط القطاع، وعدم وقف العدوان بصورة نهائية.

وفي ظل ذلك التضارب ستشهد المفاوضات، تأرجحاً بين تقدم وظهور فجوات، بسبب تعنت ومناورات نتنياهو التي قد يستغل فيها عمليات صنعاء لقلب طاولة المفاوضات، وخلط الأوراق وممارسة ضغوط إضافية لتحقيق مكاسب أكبر.