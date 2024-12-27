صنعاء تستهدف مطار بن غوريون الصهيوني بصاروخ باليستي

العالم- اليمن

واوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان هذه العمليات:

استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي: وقد نفذت القوات المسلحة عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوع "فلسطين 2".

وأكدت القوات اليمنية نجاح الصاروخ في الوصول إلى هدفه رغم التكتم الإسرائيلي، مشيرة إلى وقوع إصابات وتوقف حركة الملاحة في المطار.

استهداف هدف حيوي في يافا المحتلة: نفذ سلاح الجو اليمني المسيّر عملية ناجحة ضد هدف حيوي للكيان الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة باستخدام طائرة مسيرة.

استهداف سفينة في البحر العربي: كما استهدف سلاح الجو المسيّر أيضًا سفينة "Santa Ursula" في البحر العربي شرقي جزيرة سقطرى بعدد من الطائرات المسيّرة، مؤكدًا إصابتها بشكل مباشر.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية أن استهداف السفينة جاء نتيجة انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وشددت القوات المسلحة اليمنية على أن العدوان الإسرائيلي على المنشآت المدنية في صنعاء والحديدة لن يزيد الشعب اليمني إلا إصرارًا وعزمًا على الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني.

وأكدت امتلاكها القدرات التي تمكنها من توسيع بنك الأهداف في فلسطين المحتلة ليشمل المزيد من المنشآت الحيوية التابعة للاحتلال.

واختتمت القوات المسلحة بيانها بالتأكيد على أن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.