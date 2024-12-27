قسامي يزلزل معسكر جباليا ويوقع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح

العالم- فلسطين

وأوضحت الكتائب في بلاغ عسكري أن أحد مقاتليها نفذ عملية استشهادية بطولية، حيث فجر نفسه بحزام ناسف وسط قوات الاحتلال مكونة من 5 جنود، ما أوقعهم بين قتيل وجريح شرق معسكر جباليا.

وأضافت الكتائب أنه فور تقدم قوات النجدة التابعة للاحتلال إلى المكان، قام مقاتلوها بنصب كمين محكم لهم، حيث تم قنص جنديين وإمطار باقي القوة بعدد من القنابل اليدوية في منطقة تل الزعتر شرق معسكر جباليا شمال القطاع.

وتواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام لليوم الـ 448 على التوالي، التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل المئات من ضباط وجنود العدو وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً.

وأمس الخميس، نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام، عدداً من البلاغات العسكرية حول تصدي المقاومين لقوات الاحتلال المتوغلة في عدد من محاور القتال، ومواصلة خوضهم الاشتباكات الضارية مع جنود وآليات العدو، بالعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والأفراد.

وفيما يلي متابعة لما صدر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام ليوم امس الخميس:

12:09 | كتائب القسام تستهدف دبابة من نوع “ميركفاه” تابعة لقوات الاحتلال بعبوة شواظ بالقرب من مسجد علي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

13:27 | تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة من المسافة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح بالقرب من مسجد علي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

15:50 | تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة راجلة قوامها 7 جنود من قوات الاحتلال بعبوة شديدة الانفجار وأوقعوهم بين قتيل وجريح في مخيم جباليا شمال القطاع.

15:58 | تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة هندسية تابعة للاحتلال بقذيفة “TBG” خلال تقدمها لنسف عدد من المنازل غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023 بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمستوطنات والمواقع العسكرية الصهيونية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمستوطنين الصهاينة.