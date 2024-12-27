قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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قوات الاحتلال تحرق مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة
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جيش الاحتلال: غارات على البنى التحتية في معبر جنتا بحدود لبنان - سوريا
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الجيش الإسرائيلي: غارات على البنية التحتية في معبر جنتا بحدود لبنان - سوريا
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شرطة الاحتلال تفتح تحقيقا في كيفية وصول المنفذ من طولكرم إلى هرتسليا
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شرطة الاحتلال: منفذ عملية الطعن شاب فلسطيني من طولكرم
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شرطة الاحتلال: منفذ عملية الطعن من سكان الضفة الغربية
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مقتل المستوطنة التي تعرضت للطعن في هرتسيليا قرب تل أبيب
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العميد يحيى سريع: استهدفنا هدفا حيويا للعدو في يافا المحتلة بمسيرة
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العميد يحيى سريع: استهدفنا سفينة "سانتا أورسولا" في بحر العرب بسقطرى
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العميد يحيى سريع: إصابات وتوقف حركة الملاحة في المطار إثر العملية