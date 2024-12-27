مراسل العالم: الاحتلال يواصل مجازره في كافة قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا أن الاحتلال واصل استهدافه مستشفيات غزة لا سيما بشمال القطاع، واقتحم مستشفى كمال عدوان وأمر الموجودين داخله بالإخلاء، مؤكدا أن الاحتلال كان قد نفّذ غارة جوية على محيط مستشفى كمال عدوان، وفتش الجرحى والمرضى، وأجبر 75 مريضاً ومصاباً يعانون ظروفاً صحية صعبة على الخروج إلى ساحته في ظل الأجواء الباردة، من دون مراعاة الحالة الصحية الحرجة لعدد منهم التي تتطلب بقاءهم متصلين بالأجهزة الطبية.

الى ذلك، أكد مراسنا أطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مكثف ومباشر تجاه مرافق مستشفى العودة وأقسامه شمالي قطاع غزة، بعدما فجّر روبوتاً مفخخاً في محيطه فجراً .

وبشأن سلسلة المجازر، أكد مراسلنا استشهاد أكثر من 10 فلسطينيين وإصابة 30 آخرين، معظمهم نساء وأطفال، في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة عدد من الفلسطينيين من جراء قصف الاحتلال محيط أرض حلاوة في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.