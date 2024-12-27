عراقجي في بكين: تعزيز التعاون مع الصين لمواجهة التحديات المشتركة

العالم- ايران

وأضاف عراقجي في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة: "العلاقات الإيرانية-الصينية تمثل نموذجًا للتعاون البناء، وعلينا العمل على توسيع هذا التعاون لمواجهة التحديات التي تعترض طريق الاستقرار والتنمية في المنطقة".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن المشاورات مع الجانب الصيني ستتناول سبل تنفيذ برنامج التعاون الشامل بين البلدين، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

وأكد عراقجي أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه إيران والصين في دعم السلام والاستقرار العالمي، موضحًا: "التعاون الوثيق بين بلدينا لا يقتصر على القضايا الثنائية، بل يمتد ليشمل التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية".

وتأتي زيارة عراقجي في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات حساسة، حيث يُتوقع أن تشمل محادثاته مع المسؤولين الصينيين مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط وسبل تعزيز الاستقرار الإقليمي.