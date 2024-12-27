آخر التطورات بكوريا الجنوبية بعد عزل القائم بأعمال رئيس البلاد!

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وقال رئيس البرلمان الكوري، وو وون-شيك:"'أعلن أن اقتراح عزل رئيس الوزراء هان داك سو قد تم تمريره بأغلبية 192 صوتًا من أصل 192 صوتًا تم الإدلاء بها".



فبعد نحو اسبوعين على تصويت البرلمان على عزل الرئيس المحافظ يون الذي فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في مطلع الشهر الحالي قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة صوت البرلمان بمئة واثنتين وتسعين صوتا هم غالبية أعضاء المعارضة على مقترح عزل الرئيس المؤقت هان في جلسة عامة برلمانية.



وقال رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق هوانج كيو آن 'لا للعزل! لقد عانينا بالفعل من آلام العزل. بعد عزل الرئيسة كون هيه هل عملت البلاد بشكل جيد؟ لقد دمرت البلاد وما زلنا نعاني من ذلك".



وقال رئيس جمعية المحامين من أجل مجتمع ديمقراطي يون بوك نام:"لقد بدأت محاكمة العزل أخيرًا. لذا قررت الحضور لأطلب من قضاة المحكمة الدستورية اتخاذ قرار بطرد الرئيس".



واثر اختتامها أولى جلسات الاستماع في القضية أعلنت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية أنها ستمضي سريعا في إجراءات المحاكمة المتعلقة بالبت في عزل الرئيس يون الذي لم يحضر الجلسة فيما من المقرر عقد الجلسة الثانية في الثالث من الشهر المقبل.



وإذا تم تأييد العزل، سيُعزل الرئيس من منصبه، مما سينجم عنه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون ستين يومًا.



وسيشغل وزير المالية تشوي سانج-موك الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية دور الرئيس المؤقت بعد إيقاف هان عن القيام بمهام الرئيس المؤقت.

ولدى المحكمة الدستورية 180 يوما لاتخاذ قرار بشأن عزل هان أو إعادته إلى منصبه.

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