شاهد/ الإحتلال يحرق مستشفى كمال عدوان ويختطف الأطباء والمرضى

العالم – خاص بالعالم

الاحتلال أحرق المستشفى بعد إخلائه قسرًا واجبار الطواقم الطبية والمرضى ومرافقيهم على إخلائه والتوجه لساحته الخارجية كما اجبرهم على خلع ملابسهم في البرد القارس ومن ثم اقتادهم الى جهة مجهولة حيث تم فقدان الاتصال بكافة الكوادر الطبية التي كانت موجودة في المستشفى.

وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت استشهاد خمسين شخصا بينهم خمسة من الكادر الطبي في مسشتفى كمال عدوان استشهدوا نتيجة القصف الجوي لطائرات الاحتلال على مبنى مجاور للمستشفى.



من بين الشهداء طبيب الأطفال وفنية المختبر كما استشهد أيضا مسعفون قرب المستشفى ولا تزال جثامينهم في الشارع فيما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي روبوتا مفخخا آخر في محيط المستشفى.

الهجوم ياتي في اطار مخطط الاحتلال تدمير المستشفيات الثلاثة الموجودة في شمال غزة، وهي الإندونيسي والعودة بجباليا وكمال عدوان في منطقة مشروع بيت لاهيا تطبيقا لمخطط تطهير شمالي قطاع غزة من الوجود الفلسطيني.



وفي سياق متصل أصيب مدير مستشفى العودة في جباليا وستة من الأطقم الطبية في تفجير جيش الاحتلال روبوتات بمحيط المستشفى.

وبالتزامن مع المجازر الاسرائيلية في شمال القطاع واصل جيش الاحتلال قصفه على مناطق متفرقة في قطاع غزة حيث استشهد عدد من الفلسطينيين في قصف اسرائيلي استهدف منازل الفلسطينيين في حي التفاح شرق مدينة غزة وحي الصبرة جنوبي المدينة و بركة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة .

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