شاهد.. غارات إسرائيلية على 3 مواقع في البقاع اللبناني

العالم – خاص بالعالم

فالاعتداءات الاسرائيلية استمرت في الساعات الماضية حيث شنت طائرات حربية غارات عدوانية جديدة على جرود قوسايا في البقاع استهدفت ثلاثة مواقع .



وحول ما تناقلته وسائل اعلام ومنها وسائل اعلام عبرية من ان "إسرائيل" لن تنسحب من الجنوب بعد انقضاء مهلة الستين يوما ،نفى مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي تلك المعلومات.

موقف كرره ميقاتي الخميس خلال اتصالات دبلوماسية وعسكرية كثيفة أجراها من أجل انسحاب الاحتلال من القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير في الجنوب، كما أن ميقاتي وبحسب مكتبه.

كان أبلغ هذا الموقف إلى ممثلي واشنطن وباريس في اللجنة الأمنية الخماسية لوقف النار، خلال الاجتماع في السرايا الثلاثاء الفائت.

وطالب بوجوب الالتزام الإسرائيلي الكامل بالانسحاب، مشدداً على أن الجيش الذي يقوم بواجبه في مناطق انتشاره، باشر بتعزيز وجوده في الجنوب طبقاً للتفاهم.



وكانت قيادة الجيش اللبناني اعلنت انسحاب قوات الاحتلال من القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير، بعد سلسلة اتصالات أجرتها اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.واكدت قيادة الجيش ان الفرق المختصة عملت على ازالة السواتر الترابية التي كانت قوات الاحتلال الاسرائيلية قد أقامتها لإغلاق الطرق.



ميدانيا تواصل "إسرائيل" قصف المناطق اللبنانية، وترسل طائراتها الاستطلاعية فوق الأجواء اللبنانية دون رادع، في تحد صارخ للقرارات الدولية.



هذا السلوك المرفوض يكشف عن نوايا إسرائيلية واضحة لفرض أمر واقع جديد، غير مكترثة بأي جهود دولية لضبط انتهاكاتها،يقول متابعون.

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