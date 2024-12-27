مسيرة حاشدة في صنعاء والمحافظات اليمنيه مساندة لغزة

العالم – خاص بالعالم

وخاله ماجد المطري وهو ناشط ثقافي يمني:" شعبنا يقف خلفه الله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم وهذه الحاضنة الشعبية القوية لا يمكن لها ان تحترق ولا يمكن لها ان تسقط مهما كان حجم المؤامرات".

وقال يحيى الحمران وكيل محافظة صعدة:" نقول لأمريكا و"إسرائيل"، إننا ماضون في هذه المواقف، مواقف الصمود ومواقف الثبات ومواقف المواجهة لليهود الذين لا يعرفون الا لغه القوة".

يدرك هؤلا جيداً أن ثمن الكرامة باهضٌ جدا ويؤكدون استعدادهم للتضحية بالغالي والنفيس دفاعاً عن دينهم وأمتهم ومقدساتهم.

ورسائل التحدي والإصرار والثبات تؤازر الجيش وتفوض القيادة وترعب الصهاينة.



وقال يحيى الحمزي مدير مكتب الثقافي بمحافظة صعده:" هؤلاء الرجال من أبناء المحافظة احتذوا باخوانهم الأعزاء المجاهدين الذين لا يزالوا مجاهدين ومرابطين صارخين في وجه أمريكا و"إسرائيل" ومتحدين للعدو الاسرائيلي الصهيوني".

بيان المسيرات المليونية دعا شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى التحلي بروح المسؤولية في دعم وإسناد غزة والمقاومة انطلاقاً من الواجب الديني والأخلاقي والإنساني.

وأكد على الثبات والاستمرار في مواجهة الصلف الصهيوني والأمريكي بكل أشكاله..

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