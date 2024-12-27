الأردنيون يحيّون اليمن ويدينون السلطة الفلسطينية

العالم – خاص بالعالم

تحية وإجلالاً ليمن الحكمة والإيمان انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان مسيرة حاشدة دعما للعمليات النوعية الجوية والبحرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية نصرة للفلسطينين في قطاع غزة والضفة الغربية ضد المحرقة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وقال وائل السقا - امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي:" تحيه للمقاومة ولجبهة اليمن التي ما زالت مستمرة رغم الانتهاكات والاعتداءات الصارخة من الكيان الصهيوني عليها وعلى مبانيها وعلى البنية التحتية لها صامدة في دعمها للمقاومة.. هؤلاء هم الذين نقف أمامهم بإجلال واحترام كما نقف للمقاومة".



وعبّر الأردنيون عن غضبهم واستيائهم من العملية الأمنية التي تنفذها اجهزة الامن التابعة للسلطة بحق المقاومين داخل مخيم جنين واصفين تلك العملية بانها خيانة للقضية الفلسطينية ومقاومتها.

وقال وليد الجهني - مدير مكتب كتلة الإصلاح النيابية:"السلطة يجب أن تعود إلى رشدها، وان تعود للمشروع الفلسطيني المقاوم، أن تلتصق بشعبها وأن تتخلى عن الدور الذي وضعته لها اتفاقية اوسلو وكانها بلدية تدير شؤون الاحتلال، للاسف ما يشاهده العالم اليوم من دوره ما تقوم به السلطة تجاه مخيم جنين هذا دور أصبحت الصورة فيه لا تختلف عما يقوم به العدو الصهيوني تجاه اهلنا في الضفة الغربية".



وحرص المتظاهرون على توجيه رسائل الدعم لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وعلى رأسها سرايا القدس والقسام على العمليات البطولية التي تكبد الاحتلال الاسرائيلي خسائر فادحة وتزرع الرعب دخل صفوف جيشه.

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