قناة العالم
الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤
١٢:٢٨ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
3 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال لتجمع فلسطينيين في مخيم الشاطئ بغزة
عاجل
مصادر اعلامية: سماع دوي انفجارات في مدينة حمص السورية
عاجل
الخطوط الجوية الاذربيجانية:الطائرة المتحطمة تعرضت لتدخل مادي وفني خارجي
عاجل
رئيس الحشد الشعبي: بكامل استعدادنا لمواجهة الأخطار ولانلمس أي تهديد
عاجل
الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ بدئه لـ 45436 شهيدا و108038 جريحا
عاجل
الصحة بغزة: 3 مجازر اركبها الاحتلال ضد العائلات بغزة خلال 24 ساعة
عاجل
الصحة في غزة: الاحتلال يتوج جرائمه بالقضاء على مستشفى كمال عدوان
عاجل
الصحة في غزة: الاحتلال يحتفل مع نهاية عام من الإبادة الجماعية
عاجل
تظاهرة حاشدة في العاصمة الأردنية عمان دعما لفلسطين ورفضا للعدوان
عاجل
مصدر أميركي: من المحتمل التوصل لصفقة تبادل بين "إسرائيل" وغزة