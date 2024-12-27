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إصابتان إثر اقتحام الاحتلال لمخيم الجلزون بالضفة

إصابتان إثر اقتحام الاحتلال لمخيم الجلزون بالضفة
الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

أصيب شخصان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

العالم _ فلسطين

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها في رام الله والبيرة تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الجلزون.

سبق ذلك اقتحام قوات الاحتلال بلدة رمانة غربي جنين شمالي الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية إن آليات جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بديا غرب سلفيت بالضفة الغربية.

هذا وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة شاب برصاص الاحتلال خلال المواجهات في بلدة حلحول شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحام الاحتلال برفقة جرافة عسكرية المنطقة الشرقية من نابلس.

هذا واستشهد الشاب زين علي عطاطرة (18 عاما) جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غربي جنين، مساء أمس الخميس.

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