شاهد.. تفاصيل هلاك مستوطنة طعنا في هرتسليا والمنفذ من الضفة

العالم _ فلسطين المحتلة

وقالت وسائل إعلام عبرية إن المستوطنة أصيبت بجروح حرجة، قبل الإعلان عن هلاكها، فيما ذكرت قوات الاحتلال عبر منصة “إكس” أنها أطلقت النار على منفذ العملية واعتقلته.

من جهتها، قالت وسائل إعلام العدو، نقلاً عن شرطة الاحتلال، إن منفذ عملية الطعن من سكان الضفة الغربية، مؤكدة أنه “لم تكن هناك إنذارات بشأنه”،على حد تعبير هذه الوسائل.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الشرطة فتحت تحقيقا في كيفية وصول منفذ العملية إلى هرتسليا رغم عمليات الجيش بطولكرم بالضفة.

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت في البداية بوجود معلومات عن إصابات جراء إطلاق نار في هرتسليا.

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