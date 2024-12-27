الاحتلال يفرج عن 25 أسيرا من قطاع غزة

العالم _ فلسطين المحتلة

وقالت مصادر محلية: إن الاحتلال أفرج عن 25 أسيرًا من غزة عبر الصليب الأحمر، بعد الإفراج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وجرى تحويلهم لمستشفى غزة الأوروبي شرق خانيونس؛ لتلقي العلاج”.

وأشارت إلى أن غالبية الأسرى المفرج عنهم من سكان شمال القطاع، اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال العملية العسكرية في المنطقة، مُشيرةً إلى أن بعضهم سجد فرحًا بالإفراج بعد ذل وتعذيب سجون الاحتلال.

وبحسب شهادات أسرى من غزة أفرج عنهم حديثا أكدوا أنهم تعرضوا لعمليات تعذيب قاسية طالت كرامتهم وإنسانيتهم وتم تقييدهم وعصب أعينهم لفترات طويلة استمرت لأكثر من أسبوع بشكل متواصل، وتعرضوا للضرب على كل أنحاء الجسم، وحرموا من قضاء الحاجة واضطروا لقضائها في ملابسهم، وظهر ذلك من آثار القيود على أجساد المحررين، والتي أدت إلى حدوث انتفاخات في أطرافهم.

ويحتجز الاحتلال نحو 2500 أسير وأسيرة من قطاع غزة في سجون: سيديه تيمان، عنتوت، عوفر العسكري، والنقب (كتسيعوت)، وفقا لتصريحات صادرة عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين.