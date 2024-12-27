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محافظُ دمشق: قيادة سوريا الجديدة تريد التعايش والسلامَ مع 'اسرائيل'

محافظُ دمشق: قيادة سوريا الجديدة تريد التعايش والسلامَ مع 'اسرائيل'
الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

قال محافظُ دمشق الجديدُ ماهر مروان إنّ قيادتَه تريدُ ما أسماه بـ"التعايشَ والسلامَ" مع كيان "اسرائيل" زاعماً أنّ مخاوفَ الأخير الأمنيةَ بعد تغيرِ النظام في سوريا كانت طبيعية.

العالم _ سوريا

وفي مقابلة مع شبكة الإذاعة العامة الأميركية (أن پي آر) قال ماهر مروان إنّ قيادته لا يمكنُها أن تكون معادية "لاسرائيل" وأنّ مشكلتَها ليست معه.

وقال مسؤول أميركي إنّ مروان نقلَ هذه الرسالة من الحكومة السورية الجديدة إلى الإسرائيليين لافتاً إلى أّنّ البيت الأبيض لا يضغَط على أي من "دولة سوريا وكيان الاحتلال" لاتخاذ خطوات نحو إقامة علاقات في الوقت الحالي.

من جانبه ألمح زعيم تنظيم "هيئة تحرير الشام" السوري أبو محمد الجولاني قبل نحو أسبوعين إلى أن الحكومة الجديدة في سوريا غير مهتمة بالدخول في صراع مع الكيان الإسرائيلي المحتل لفلسطين في المستقبل القريب..

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