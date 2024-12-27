الجزائر تعلن العفو عن 2471 محبوسا بينهم فنانات

العالم - الجزائر

وبن طوبي مقيمة في فرنسا، وقد اشتهرت بأداء أغنية عن الحراك الشعبي، فيما لا يزال الترقب سائدا بخصوص شخصيات أخرى مثل العسكري والمرشح الرئاسي السابق علي غديري والكاتب الفرنكو جزائري بوعلام صنصال.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أقّر مساء الأربعاء الماضي، عفوا رئاسيا وتدابير تهدئة شملت 2471 محبوسا، بينهم من تصفهم السلطات بالمتورطين في جرائم النظام العام.

ووفق نص البيان، قرر الرئيس إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بالإضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام”. ويشير مصطلح جرائم النظام العام إلى المحبوسين في قضايا الرأي أو منشورات على مواقع التواصل.

ومن الأسماء المفرج عنها لحد الآن وفق ما ذكره حقوقيون، سفيان حمدات وأيوب عزاوي وسليمان صولي وجميلة بن طويس، وهم متابعون في قضايا منفصلة تتعلق بالنشاط على مواقع التواصل وغيرها.

وتبرز من بين هؤلاء الناشطة جميلة بن طويس التي أخذت قضيتها نصيبا معتبرا من الاهتمام الإعلامي خلال الأشهر الماضية.