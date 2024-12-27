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الاحتلال يقتلع أشجار الزيتون ويستولي على جرافة بنابلس

الاحتلال يقتلع أشجار الزيتون ويستولي على جرافة بنابلس
الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، قرية مادما جنوبي نابلس، حيث قامت باقتلاع عدد من الأشجار المثمرة، بما في ذلك أشجار الزيتون والحرجية، بالقرب من الطريق الالتفافي غرب القرية.

العالم _ فلسطين

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أفادت مصادر فلسطينية محلية بأن جرافات الاحتلال بدأت في اقتلاع الأشجار، كما استولت على جرافة تعود ملكيتها للمواطن ساهر القط، والتي كانت تعمل على إعادة فتح الطرق المغلقة في القرية، وتم نقل الجرافة إلى معسكر حوارة المقام على أراضي المواطنين جنوب نابلس.

وفي سياق متصل، أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن جيش الاحتلال والمستوطنين نفذوا 407 اعتداءات خلال موسم قطف الزيتون الماضي، مما أسفر عن تدمير 3910 شجرة زيتون. كما سجلت الهيئة 29 عملية قطع وتكسير للأشجار، و15 حالة سرقة للمعدات الزراعية.

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