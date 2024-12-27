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مركز معلومات فلسطين

خلال أسبوع.. 107 أعمال نوعية للمقاومة بالضفة والقدس

خلال أسبوع.. 107 أعمال نوعية للمقاومة بالضفة والقدس
الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

رصد مركز معلومات فلسطين “معطي” 107 أعمال نوعية وشعبية للمقاومة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين في ظل تواصل عمليات المقاومة في الضفة الغربية، والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي.

العالم _ فلسطين المحتلة

وأشار مركز “معطي” إلى أن عمليات المقاومة التي وقعت خلال الفترة ما بين 20-12-2024 حتى 26-12-2024، أسفرت عن 3 جرحى إسرائيليين، منوها إلى أنه وقعت محاولة طعن، وعمليتي إسقاط لطائرة استطلاع، إلى جانب 18 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح.

وذكر المركز أنه تم تنفيذ 21 عملية تفجير عبوات ناسفة، و3 عمليات إعطاب أو حرق آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، وعمليتي إضرار بمركبات المستوطنين.

ولفت إلى أن أعمال المقاومة تضمنت 9 عمليات تصدي لاعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، إضافة إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال وإلقاء حجارة في 46 نقطة، وخروج 5 مظاهرات شعبية منددة بجرائم الاحتلال وحرب الإبادة.

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