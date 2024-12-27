خلال أسبوع.. 107 أعمال نوعية للمقاومة بالضفة والقدس

العالم _ فلسطين المحتلة

وأشار مركز “معطي” إلى أن عمليات المقاومة التي وقعت خلال الفترة ما بين 20-12-2024 حتى 26-12-2024، أسفرت عن 3 جرحى إسرائيليين، منوها إلى أنه وقعت محاولة طعن، وعمليتي إسقاط لطائرة استطلاع، إلى جانب 18 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح.

وذكر المركز أنه تم تنفيذ 21 عملية تفجير عبوات ناسفة، و3 عمليات إعطاب أو حرق آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، وعمليتي إضرار بمركبات المستوطنين.

ولفت إلى أن أعمال المقاومة تضمنت 9 عمليات تصدي لاعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، إضافة إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال وإلقاء حجارة في 46 نقطة، وخروج 5 مظاهرات شعبية منددة بجرائم الاحتلال وحرب الإبادة.