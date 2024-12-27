نائب وزير النقل اليمني يؤكد استئناف العمل بمطار صنعاء الدولي

العالم _ اليمن

وقال نائب وزير النقل والاشغال العامة رئيس هيئة الطيران المدنية والارصاد في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمطار صنعاء "تم صباح اليوم تسير رحلة جوية مدنية للخطوط الجوية اليمنية في موعدها المحدد حسب جدلتها متجهة الى مطار الملكة عليا الأردني وفقاً للاشتراطات والمتطلبات الدولية المعمول بها في المطارات الدولية."

واكد السياني أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على مطار صنعاء كان بشكل مباشر ومتعمد لإثارة حالة الهلع للمواطنين عامة و المتواجدين في المطار والواصلين خاصة مشيرا الى ان هذا العدوان استهدف برج المراقبة وصالة المغادرة بشكل مباشر بالإضافة الى التجهيزات الملاحية في المطار.

وبين انه تم التعامل مع الحدث وفق خطة طوارئ تم اعدادها و تجهيزها مسبقاً حيث تم اخلاء المواطنين والركاب و ترتيب امتعة المسافرين والواصلين وكذلك امتعة مسافري الأمم المتحدة وذلك خلال 24 ساعة وتجهيز المطار فنيا ومهنيا على مدار ساعات الليل.

وذكر السياني ان العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي أسفر عن ارتقاء 4 شهداء الى حد الان وسقوط قرابة 20 جريح من العاملين في المطار والمواطنين والمسافرين.

واعتبر العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي انتهاك للاتفاقيات والمواثيق الدولية وفي مقدمتها مواثيق المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو التي تجرم استهداف الاعيان المدنية والإنسانية التي تقدم خدمات إنسانية للناس.

وقال ان عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي هدفه تعطيل حركة الملاحة الجوية بالمطار الذي يقدم خدماته الملاحية لاكثر من 70 في المائة من الشعب اليمني.

وجدد السياني التأكيد على جهوزية مطار صنعاء الدولي من الناحيتين الفنية والتشغيلية وتسيير الرحلات المدنية بكل سلاسة ومهنية عالية.

بدورة اكد مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف تنفيذ خطة الطوارئ من قبل كافة العاملين في المطار وبشكل مهني وفني وقال "الضحايا لم يكن كبير رغم التواجد الكبير مقارنة بحجم الاستهداف المباشر حيث كانت الصالات تكتظ بالمسافرين وتم تنفيذ خطة الطوارئ واجلاء الركاب في وقت قياسي وتقليل الخسائر ".

ولفت الشايف الى انه تنفيذا لتوجيهات رئيس هيئة الطيران المدني تم إعادة تجهيز مطار صنعاء الدولي للجاهزية الفنية التشغيلية لاستقبال الرحلات المدنية.

وذكر نوعين من الخسائر منها ناجمه عن الاستهداف المباشر المتمثل في استهداف برج المراقبة وصالات المطار وبعض الأجهزة الملاحية وخسائر في الأرواح اغلبهم من المواطنين المسافرين والمودعين.

واشار مدير مطار صنعاء الدولي الى ان تسيير الرحلات المدنية في موعدها المحدد واستئناف العمل بالمطار من صباح اليوم يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية و السياسية وسيستمر العمل للرحلات المدنية للأردن والرحلات الأممية بوتيرة عالية ووفقا لجدول الرحلات اليومي.

واكد ان لدى مطار صنعاء الدولي خطة لأسوء الاحتمالات سواء في التجهيزات الملاحية او حتى في مبنى الترحيل حيث هناك بدائل لتسيير الرحلات والمحافظة على جاهزية التشغيل للمطار.