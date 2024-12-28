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بانوراما

الكيان الإسرائيلي وتجاوز الاتفاقات في لبنان

الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم البقاء بعد انتهاء المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على استكمال عملية الانسحاب من الأراضي اللبنانية خلال فترة أقصاها ستون يوما.

العالمبانوراما

ويأتي ذلك فيما اعترف جيش الاحتلال بقتل 44 لبنانيا منذ دخول اتفاق وقف العدوان على لبنان حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

هذا وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدات القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير جنوبي لبنان، فيما ذكرت مصادر محلية أن الجرافات الإسرائيلية تعمل على إقامة سواتر ترابية في مناطق جنوبية.

وتناقش هذه الحلقة من البرنامج من إسطنبول الباحث في الشؤون الإقليمية و الإسرائيلية د.محمد العفيفي ومن بيروت الكاتب والباحث السياسي د.حسن إبراهيم هذه الأسئلة:

ما هي الأهداف التي يريد كيان الاحتلال تحقيقها الآن من خلال إبقاء قواته داخل الأراضي اللبنانية؟

في حال قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي البقاء داخل الأراضي اللبنانية من سيكون مكلفا التعامل مع هذا الوضع؟ الحكومة اللبنانية أم المقاومة؟

ما هو موقف الجهات الراعية لاتفاق وقف العدوان تجاه الخروقات المتواصلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة؟

الاحتلال اعترف حتى الآن بقتل 44 لبنانيا خلال خروقاته، وإضافة إلى ذلك هناك استهداف لعناصر في اليونيفيل.. كيف يتعامل اليونيفيل والأمم المتحدة لهذا التجاوز؟

ما هي الأدوات المتاحة -لبنانيا- للتعامل مع هذا الانتهاك الصريح والفاضح لاتفاق وقف العدوان؟

ما هي احتمالية تفجر الأوضاع مرة أخرى في جنوب لبنان واندلاع مواجهات بين المقاومة وجيش الاحتلال؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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