الاحتلال يواصل العدوان على غزة لليوم الـ449 على التوالي

العالم-فلسطين

وفجر اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد عدد من الكوادر الطبية حرقاً بالنيران التي أضرمتها قوات الاحتلال بمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة. وجاء ذلك بعد أن قالت وزارة الصحة في غزة، ليل الجمعة - السبت، إن قوات الاحتلال اقتادت العشرات من طواقم مستشفى كمال عدوان، بما في ذلك مدير المستشفى حسام أبو صفية، إلى مركز للتحقيق.

وعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، إلى إحراق مبانٍ من مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة؛ تحديداً في محافظة شمال غزة، بعدما اقتحمته وأجبرت الطواقم الطبية والمرضى ومرافقيهم على إخلائه والتوجّه إلى ساحته الخارجية. وفي تعليق على ما ترتكبه القوات الإسرائيلية، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأنّ "صمت العالم إزاء جرائم الاحتلال المتكرّرة هو ما أغراه" ودفعه إلى "ارتكاب مزيد من الجرائم وتدمير مستشفى كمال عدوان بعد تدمير مستشفى بيت حانون والمستشفى الإندونيسي"، بحسب ما جاء في بيان لها أمس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء إلى أربعة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بالمخيم.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن زوارق حربية إسرائيلية قصفت ساحل بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مواطناً استشهد وأصيب آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ونقلت "فرانس برس" عن منظمة الصحة العالمية قولها إن آخر مجمّع طبّي كبير شمالي غزة خارج الخدمة إثر عملية عسكرية إسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد عدد من الكوادر الطبية حرقاً بالنيران التي أضرمتها قوات الاحتلال بمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.