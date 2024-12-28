سورية.. فيديوهات توثق اعدامات ميداني وقتل علی الهوية

العالم - سورية

الهتافات الطائفية المذهبية اضافة الی الاعدامات الميدانية ولثام الوجه، هو عنوان المرحلة في سورية. القتل على الهوية هو الأسلوب المنتشر الان مع الجماعات التي باتت تسيطر على الجغرافيا السورية. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديوهات التي تعبر عما يجري علی الارض الأمر يبدأ بالتهديد والتعذيب ومن ثم مصير مجهول غيرمعلوم.

شعارات تدعو لقتل ابناء الطائفة العلوية وشيعة آل البيت عليهم السلام والتهديد بمذابح طائفية كبرى في حمص والساحل وسط اخبار تتواتر تؤكد وقوع جرائم بحق المدنيين في تلك المناطق بحجة ملاحقة من اسموهم بفلول النظام.

هيئة تحرير الشام المسيطرة تبرر بأن معظم من يقوم بعمليات القتل هم اما مسلحون أجانب أو اخرون يحملون أفكاراً داعشية كجماعة نورالدين زينکي، الا ان هناک فيديو يتضمن تظاهرات لمناصري هيئة تحرير الشام على كورنيش طرطوس يتوعد المشارکون فيها من اسموهم بالروافض بالقتل.

في فيديو اخر، عناصر الامن في الهيئة ينفذون حملة اعتقالات في طرطوس ويعتدون بالضرب على مدنيين على خلفية مقتل عناصر في الهيئة بحسب قولهم. وفي فيديو آخر، يقتحم مسلحون من الهيئة المنازل في طرطوس.

هذه الانتهاکات المعلنة وتلک غيرالمعلنة وهي اعظم تثبت ان هيئة تحرير الشام اما عاجزة عن ضبط الجماعات المسلحة وهذا يدل علی ضعفها واما انها هي من تنکثف بالعهود وتتخذ القرارات بالقيام بالاعمال الانتقامية و القتل الطائفي والمذهبي للاقليات، بعد ان اعطت ضمانات بالأمن لهم. الجدير بالذکر ان الهيئة تبرر بأن ما يحدث هو اعمال فردية وستتم محاسبة الجناة، لكن لم يتم محاسبة احد ويوماً بعد أخر تتفاقم الانتهاکات والاعدامات الميدانية والتعذيب.