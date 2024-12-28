قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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ادارة العمليات العسكرية بسوريا تعلن بدء عملية تمشيط في محافظة اللاذقية
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قسد تعلن مقتل 17 عنصرا من الفصائل الموالية لتركيا في معارك شمال سوريا
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آليات الاحتلال تطلق النار جنوبي حي الزيتون بجنوب شرقي مدينة غزة
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غارة جوية اسرائيلية تستهدف شمالي النصيرات وسط قطاع غزة
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هيئة الاركان الايرانية:ما حدث في سوريا هو نتاج خطة اميركية صهيونية مشتركة
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هيئة الاركان الايرانية:قواتنا لن تدخر جهدا للدفاع عن حدود البلاد وامن المنطقة
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الاركان الايرانية بالذكرى الـ 5 لاستشهاد الفريق سليماني:سنرد على اي تهديد
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الخارجية الايرانية:مهاجمة الاحتلال مستشفى كمال عدوان وحرقه جريمة حرب
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الخارجية الايرانية تدين الهجوم الصهيوني على مستشفى كمال عدوان وحرقه
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وزير الدفاع الايراني: سنعرض قوتنا الدفاعية من خلال سلسلة من التدريبات