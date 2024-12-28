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خاص لقناة العالم..

كتيبة جنين.. السلطة ترفض مبادراتنا وتبحث عن شئ آخر..

السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

اكد الناطق باسم كتيبة جنين في الضفة الغربية ابو عصام أن السلطة الفلسطينية رفضت جميع مبادرات الكتيبة منذ اليوم الاول لحصار اجهزة السلطة لجنين.

العالم - فلسطين

وقال ابو عصام في مقابلة خاصة مع قناة العالم، إن الحصار ليس بسبب فرض سيادة القانون وإنما هو أكبر من ذلك.

هذا وتعيش مدن ومخيمات الضفة الغربية حالة من الترقب والقلق في ظل مواصلة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لحملتها الأمنية ضد المقاومين في مخيم جنين الذي يعتبر ثاني أكبر مخيمات الضفة.

وتحت شعار "حماية وطن" تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية للأسبوع الثالث على التوالي حصارها لمخيم جنين في شمال الضفة الغربية، متذرعة بفرض القانون، واعتقال من وصفتهم بالخارجين عنه ونزع سلاحهم.

وتؤكد السلطة أن أجهزتها الأمنية "مستمرة في ملاحقة المسلحين ومن يقف خلفهم"، وأنها لن تتراجع عن ذلك ولن تقدم أي تنازلات ولن تخضع لأي "تسويات أو صفقات تحول دون ذلك".

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