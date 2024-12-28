طهران تدين الاعتداء الصهيوني على مستشفى كمال عدوان

العالم - ايران

واعتبر بقائي في تصريح اليوم السبت ، اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني على مستشفى كمال عدوان واضرام النار فيه، وأحدث مثال على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، زادان بشدة الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والأعراف الدولية.

وقال: تم تنفيذ هذه الجريمة بهدف التدمير الكامل لنظام الرعاية الصحية في غزة وحرمان الأطفال والنساء والرجال من الجرحى والمرضى من الوصول إلى الحد الأدنى من المرافق الطبية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية ، إلى أن مستشفى كمال عدوان كان من آخر المراكز الطبية شبه النشطة شمال غزة، واصفا اقتحام قوات الاحتلال لهذا المستشفى وإخلاء المرضى والطواقم الطبية قسريًا وتفجيره المستشفى جريمة حرب بشعة وجزء من عملية الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة.واعتبر بقائي أن صمت المنظمات الدولية المعنية تجاه هذه الجريمة أمر غير مبرر وتتحمل المسؤولية الدولية.