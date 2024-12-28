اللواء سلامي: المقاومة لم تضعف واليمنيون يتألّقون بالدفاع عن فلسطين

العالم - ايران

وأشاد اللواء سلامي بدور اليمن في الدفاع عن فلسطين في حوار مع قناة "المسيرة"، قائلًا: اليمنيون كما وقفوا بكلّ عزة وكرامة حتّى اليوم، سينتصرون بعون الله، والنصر لهم.

كما أكد اللواء سلامي أنّ "المقاومة لم تضعف ويمكن للجميع أن يرى اليوم كيف يتألق اليمنيون دفاعًا عن فلسطين وكيف يجتمعون كلّ جمعة لدعم غزّة".

هذا؛ ونفّذ الكيان الصهيوني، الخميس الفائت، هجمات عدوانية على منشآت مدنية في اليمن، بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء، ما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 40 آخرين.

في المقابل، يواصل الجيش اليمني شنّ هجمات صاروخية على المناطق الوسطى من فلسطين المحتلة.

وكرّر الجيش اليمني استهدافه لـ"تل أبيب" في منتصف الليل وأعلن أنّ هذه الهجمات ستستمر حتّى انتهاء جرائم الكيان الصهيوني في غزّة، كما يخرج الشعب اليمني في مسيرات إلى الشوارع كلّ يوم جمعة لدعم المقاومة في غزّة.