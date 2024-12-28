مراسل العالم في غزة.. قصة مستشفی كمال عدوان قد انتهت !

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح محمد البلبيسي ان قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى كمال عدوان أمس الجمعة، بعد ساعات من حصاره، وأحرقت مرافقه ونكّلت بالمتواجدين داخله من مرضى ومصابين وكادر طبي، قبل أن تعتقل عدداً منهم، وتُجبر آخرين على خلع ملابسهم في البرد الشديد والإخلاء القسري بالتزامن مع إطلاق نار وقصف بمحيطه.

وأکد مراسل العالم ان هذه العملية الاسرائيلية تسببت بخروج آخر مستشفى رئيسي في محافظة الشمال عن الخدمة بشكل كامل.

وأشار مراسل العالم الی استشهاد عدد من الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة حرقاً بالنيران الي اشعلتها قوات الاحتلال في المستشفى وامتدت الى اقسام واسعة منه.

وأفادت مصادر طبية، بأن المرضى والمصابين الذين تم إجلائهم قسرا من "كمال عدوان" إلى المستشفى الإندونيسي عاشوا "ليلةً قاسية" في وضع مزري وصعب للغاية، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا غطاء ولا طعام ولا مستلزمات.

وقالت إنّه بدء العد التنازلي لفقدان حياتهم، في ظل احتجاز الاحتلال لمعظم الكادر الصحي حتى لا يلتحقوا بالمرضى في المستشفى الإندونيسي، مشيرة إلى أنّ الاحتلال سبق وأنّ دمّر البنية التحتية لـ "الإندونيسي" قبل إجلاء المرضى قسرا إليه.