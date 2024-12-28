مشهد ملتهب جدا في الضفة يؤسس للمعركة القادمة مع الاحتلال + فيديو

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل فارس الصرفندي أن: الاحتلال الإسرائيلي قد وضع خطة واضحة للتعامل مع الضفة الغربية عنوانها إما أن تاتوا خاضعين وراكعين أمام الاحتلال الإسرائيلي وتنهوا حالة المقاومة في كل الضفة الغربية وإما فإن مصير الضفة الغربية سيكون كمصير قطاع غزة أو أكثر سوءا.

وأوضح أنه وخلال فقط 24 ساعة كان هناك أكثر من 23 عملية اقتحام في الضفة الغربية، مشددا على أن عمليات الاعتقال قد تصل يوميا إلى 30 حالة اعتقال في اليوم الواحد، كما أن عمليات الاقتحام تتم بشكل دوري.

وأضاف أن الأصعب اليوم الذي يعيشه المواطن الفلسطيني هو تقطيع أوصال الضفة الغربية، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الفلسطينيين يضطرون في بعض الأحيان إلى المبيت على حواجز الاحتلال الإسرائيلي، فقط لأنهم غادروا منازلهم إلى المشافي أو إلى الجامعة.

وقال: هذا المشهد هو مشهد صعب وملتهب جدا، وهو الذي يؤسس للمعركة القادمة، والتي ستكون على الأغلب على أرض الضفة الغربية.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تقول بأنها لا يمكن أن تقبل ببقاء سلاح آخر غير سلاح الأمن الفلسطيني وأنها تريد أن تنهي ما تسميه ظاهرة "السلاح المنفرد" وهذا هو الذي يجعلها تتعنت في هذا الأمر، مضيفا أن السلطة الفلسطينية عليها ضغط كبير اليوم من الشارع الفلسطيني الذي يرفض هذا الأمر ويرفض أن تتم محاصرة مخيم جنين.

وخلص إلى القول: لذلك هناك حراك حقيقي في الشارع الفلسطيني من قبل المؤسسات، وكذلك من قبل قيادات حتى في داخل حركة فتح من أجل احتواء الموقف في مخيم جنين، لأنهم يعتقدون أن هذا الموقف لن يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتظر حالة اقتتال فلسطيني فلسطيني كي يرتاح في هذه المرحلة.

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