شاهد/ الصواريخ اليمنية تعمّق المأزق العسكري في تل أبيب

العالم - انقلاب الصورة

ويسلط برنامج"إنقلاب الصورة"، الضوء على اليمن الذي لازال ثابتا على مواقفه في إسناده لغزة ولمقاومة غزة، غير آبه بكل التهديدات وكل الوعيد، وكل التهديد من هنا وهناك، من الأمريكي والبريطاني والصهيوني على حد سواء، وصواريخ اليمن تقلق الصهاينة، كل هذا قام العدو الاسرائيلي للمرة الرابعة باستهداف منشآت مدنية وعلى رأسها مطار صنعاء.



جميع من في الكيان الاسرائيلي يعترفون صراحه بأنهم لا يستطيعون الوصول إلى أي مواقع استخبارية وعسكرية حقيقية فيقومون بضرب المنشآت المدنية والمنشآت الحيوية التي لها علاقة بالوقود وخزانات الوقود أو مطار صنعاء والكهرباء ما يعني أن الصهاينه فشلوا في إخضاع اليمنيين أو في وقف اليمنيين عن الإستمرار في الهجمات المتواصلة على الكيان الاسرائيلي، فيما صواريخ اليمن البالستية والمسيّرات تصل إلى عمق الكيان



وبكل وضوح العالم كله يشاهد رغم كل العدوان على اليمن، لا ينتهي الصهاينة من العدوان على اليمن والأمريكيين والبريطانيين وبشكل مباشر تل أبيب والمفردات التي يستعملها الحوثيون وصار الله والقوات اليمنية هي مفردات غير موجودة الا عندهم،" قمنا باستهداف يافا" أو ما يسمى بـ"تل ابيب" ويضربون الأهداف الإسرائيلية بشكل واضح، ويدخلون الملايين الى الملاجئ في وقت بات التوقيت واضحا عند اليمنيين ويعلّق عليه الصهاينة أنه توقيت يشعرنا بأننا أشبه بـ"المجانين".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...