السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤
٠١:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

 إيران والصين عازمتان على تعزيز السلام والأمن على المستوى الدولي

 إيران والصين عازمتان على تعزيز السلام والأمن على المستوى الدولي
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية انه وباعتبار ايران والصين شريكين استراتيجيين شاملين، فإنهما عازمتان على توسيع المشاورات الوثيقة لتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز مصالح البلدين، فضلا عن المساهمة في سيادة القانون والسلام والأمن على المستوى الدولي.

العالم - ايران

وعلى صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي اكس، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" :وصل وزير الخارجية عباس عراقجي الى بكين اليوم لعقد أول اجتماع ثنائي رسمي له خارج المنطقة منذ توليه منصبه.

واضاف بقائي: أجرى عراقجي مناقشة مفيدة وشاملة للغاية مع نظيره الصيني وانغ يي حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وتابع :وباعتبار ايران والصين شريكين استراتيجيين شاملين، فإنهما عازمتان على توسيع المشاورات الوثيقة لتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز مصالح البلدين، فضلا عن المساهمة في سيادة القانون والسلام والأمن على المستوى الدولي.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

وزير الخارجية الايراني يلتقي الامين العام لمنظمة شنغهاي

عراقجي في بكين: تعزيز التعاون مع الصين لمواجهة التحديات المشتركة