وفدان رسميان من دولتين عربيتين يلتقيان الجولاني

العالم-سوريا

وأفادت وكالة "سانا" السورية بأن الجولاني التقى وفداً رفيع المستوى من البحرين، ترأسه رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي البحريني، أحمد بن عبد العزيز آل خليفة.

والتقى أيضاً وفداً ليبياً برئاسة وزير الاتصال والشؤون السياسية الليبي، وليد اللافي، في قصر الشعب، حيث أعلن الأخير أنّ بلاده ستعيّن سفيراً دائماً في سوريا قريباً.

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يأتي ذلك بعدما استقبل الجولاني، الثلاثاء الماضي، وفداً عراقياً برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات حميد الشطري، حيث جرت "مناقشة حماية الحدود والتعاون بشأن منع عودة نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما قالته وكالة الأنباء العراقية.

كما استقبل، خلال الأيام السابقة، وفوداً من قطر والأردن وتركيا والولايات المتحدة، وممثلين عن ألمانيا وبريطانيا، والمبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسون، ووفداً من الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان برئاسة وليد جنبلاط، يرافقه عدد من النواب ومشايخ الطائفة الدرزية.