شاهد كاميرا العالم ترصد جانبا من حركة نزوح السوريين إلى لبنان

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وأفاد حسين عزالدين مراسل العالم أن التطورات السورية الاخيرة دفعت الى تهجير عشرات آلاف السوريين من قراهم ولاسيما من بلدتي نبل والزهراء ومنطقة السيدة زينب عليها السلام ليدخل الى لبنان 91 الى 120 الف نازح توزعوا بين البقاع وبيروت وهذ عدا عما يزيد عن مليون وأربعمئة ألف نازح سوري لم يعودوا الى سوريا بعد سقوط النظام مايرتب أعباء اضافية على الخزينة اللبنانية المتأزمة أقتصاديا.



وصرح الكاتب بالشؤون الدولية مهدي عقيل : "لاشك بان الذي حصل مؤخرا بعملية انتقال السلطة الى هيئة تحرير الشام هناك تخوف لدى فريق كبير من قبل انصار النظام حيث سوف يزيد هذا النزوح غلى وزر الدولة اللبنانية ولاسيما حزب الله من خلال جمعياته الانسانية في إيواء هؤلاء السوريين وتأمين كل مستلزمات حياتهم وهذا يشكل عبء جديد على لبنان وعلى كل الوى والاحزاب اللبنانية".



وأكد محمد شمص محلل سياسي لبناني بإن القلق والخوف من عمليات القتل والثأر والاعتقالات العشوائية أدت الى مخاوف وإلى نزوح اكثر من مئة الف سوري تجاه الاراضي اللبنانية.



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