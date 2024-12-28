صنعاء تستهدف قاعدة نيفاتيم الاسرائيلية بصارخ فرط صوتي

العالم-اليمن

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع في بيان، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة.

وأوضح سريع أن العملية نفذت باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.

وأضاف سريع أن هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد، مشددا على أن القوات اليمنية مستمرة في دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني، وأن العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ولبنان.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها القوات اليمنية عن استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية؛ حيث سبق وأعلنت عن عمليات مماثلة في الأسابيع الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن قاعدة "نيفاتيم" الجوية تعد من أهم القواعد العسكرية الإسرائيلية، حيث تستضيف أسرابا من الطائرات المقاتلة المتطورة وتلعب دورا محوريا في العمليات الجوية الإسرائيلية.

يذكر أن الصواريخ الفرط صوتية تتميز بسرعاتها العالية وقدرتها على المناورة، مما يجعل اعتراضها تحديا كبيرا لأنظمة الدفاع الجوي التقليدية.