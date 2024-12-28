صنعاء تستهدف قاعدة نيفاتيم الاسرائيلية بصارخ فرط صوتي

العالم-اليمن
وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع في بيان، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة.
وأوضح سريع أن العملية نفذت باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.
وأضاف سريع أن هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد، مشددا على أن القوات اليمنية مستمرة في دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني، وأن العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ولبنان.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها القوات اليمنية عن استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية؛ حيث سبق وأعلنت عن عمليات مماثلة في الأسابيع الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن قاعدة "نيفاتيم" الجوية تعد من أهم القواعد العسكرية الإسرائيلية، حيث تستضيف أسرابا من الطائرات المقاتلة المتطورة وتلعب دورا محوريا في العمليات الجوية الإسرائيلية.
يذكر أن الصواريخ الفرط صوتية تتميز بسرعاتها العالية وقدرتها على المناورة، مما يجعل اعتراضها تحديا كبيرا لأنظمة الدفاع الجوي التقليدية.
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وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: {ولینصرن ٱلله من ینصرهۥۤۚ إن ٱلله لقوی عزیز } صدق الله العظيم
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا
استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى قاعدة نيفاتيم الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2.
وقد أصاب الصاروخ هدفه بنجاح بفضل الله.
تحيي القوات المسلحة بكل فخر واعتزاز الخروج الشعبي الحاشد في صنعاء وفي مختلف المحافظات والمديريات دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني وتؤكد لكافة أبناء الشعب اليمني العظيم، أنها مستمرة في تأدية وتنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية بالمزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير
عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا
والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة
صنعاء 27 من جمادى الآخرة 1446 للهجرة
الموافق للـ 28 ديسمبر 2024م
صادر عن القوات المسلحة اليمنية