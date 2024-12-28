الرئيس الروسي يعتذر لأذربيجان..لماذا؟

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وجاء ذلك في إطار محادثة هاتفية بين بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، حيث أشار الجانبان إلى أن الطائرة الأذربيجانية كانت تحاول الهبوط في مدينة غروزني الروسية، في وقت كانت الدفاعات الجوية الروسية ترد على هجمات طائرات مسيرة أوكرانية.

وقد اعتذر الرئيس بوتين عن الحادث المؤلم، الذي وقع في الأجواء الروسية، معبرًا عن أسفه العميق جراء وقوع الحادث الذي أسفر عن مقتل عدد من الركاب. وأوضح أن الدفاعات الجوية الروسية كانت نشطة في تلك الفترة أثناء محاولات هبوط الطائرة المنكوبة.

وأفادت السلطات الأذربيجانية بأنها تمكنت من انتشال الصندوق الأسود الثاني للطائرة التي تحطمت يوم الأربعاء الماضي.

وتحطمت الطائرة التي كانت في رحلة من باكو إلى غروزني في 27 ديسمبر 2024 أثناء محاولتها الهبوط في مطار غروزني في كازاخستان، أسفر الحادث عن مقتل 38 شخصًا من أصل 67 كانوا على متنها، بينما نجا 29 شخصًا.

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هذا الحادث وقع في وقت كانت فيه أنظمة الدفاع الجوي الروسية نشطة في المنطقة، نتيجة للهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية على بعض المدن الروسية.