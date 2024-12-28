على ماذا اتفق وزيرا خارجية ايران والصين في ختام محادثاتهما الثنائية

العالم - ايران

واتفق الجانبان الإيراني والصيني على عدة قضايا وهي:

اعتبر الجانبان التقدم الحاصل في تنفيذ بنود الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة إيجابيًا، وأكدا أنهما سيبذلان الجهود لتنفيذ برنامج التعاون الشامل بين البلدين، وسيعززان تبادل تجارب الحكم في المجالات السياسية والدبلوماسية والبرلمانية والدفاعية والأمنية والقضائية والاقتصادية والتجارية.

وشدد وزيرا خارجية البلدين على تعزيز العلاقات في مجالات الشباب، والتربية والتعليم، والرياضة، والعلم والتكنولوجيا، والثقافة والسياحة والبيئة، والصحة والعلاج، والإذاعة والتلفزيون، والعلاقات بين المواطنين في المدن والمحافظات التي أُبرمت اتفاقية التوأمة. كما ناقش الجانبان التطورات الجارية في الشرق الأوسط وأكدا على ما يلي:

1- منطقة الشرق الأوسط تعود لشعوبها وليست ساحة للنزاعات وألاعيب الدول العظمى، ويجب أن لا تصبح ضحية للأطماع والنزاعات الجيوسياسية للدول الأجنبية. مصير دول الشرق الأوسط يقرره شعوب المنطقة.

2- على المجتمع الدولي أن يحترم بصورة جادة السيادة الوطنية، والأمن، والاستقرار، والوحدة، ووحدة أراضي دول الشرق الأوسط، ويعتني بالمطالب المنطقية لدول الشرق الأوسط، ويحترم القرارات المستقلة لشعوب الشرق الأوسط، ويحافظ على احترام تاريخ وثقافة وأنماط العيش لدى شعوب الشرق الأوسط، ويقوم بدور إيجابي لدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

3- إن سبيل إرساء الاستقرار والهدوء في الشرق الأوسط هو الالتزام بمبدأ الحل السياسي المبني على القانون الدولي ودون أي تدخل خارجي.

4- تقديم الدعم لاستمرار عملية تعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية واستمرار المشاورات والحوار بين دول المنطقة.

5- إن حل مسألة فلسطين يستوجب احترام الحق القانوني للشعب الفلسطيني، وإحيائه، وإنهاء الاحتلال. الأولوية الآن هي إرساء الفوري لوقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات العسكرية من غزة، وإرسال المساعدات الإنسانية. يجب تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان بصورة جادة وفعالة. يجب متابعة المصالحة الداخلية، وإرسال المساعدات الإنسانية بصورة شاملة في سوريا.