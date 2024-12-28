شاهد..مسيرة تشييع رمزية لشهداء الغدر الامريكي في العراق

العالم _العراق

في يومٍ كشفت فيه الإدارة الأمريكية عن وجهها الحقيقي، استهدفت القوات الأمنية العراقية، والتي هي جزء من الأجهزة القانونية الرسمية، عبر غاراتٍ اجرامية على مواقع عسكرية في العراق، ضاربةً السيادة والقوانين والأعراف الدولية بعرض الحائط.

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وقد أسفرت هذه الغارات عن استشهاد مجموعة من الشباب العراقي الغيور والمجاهدين.

هذه الجريمة تُعتبر واحدة من سلسلة الجرائم التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية بحق الشعب العراقي، بدءًا من مجزرة ملجأ العامرية، مرورًا بحادثة شباب القائم، وصولًا إلى استشهاد القائدين الكبيرين، الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

هذه الحوادث تدل على عزم الولايات المتحدة في مواجهة محور المقاومة بشكل عام، وما كان يقوم به الشهيدان بشكل خاص.

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وفي الحقيقة، فإن استهداف الشهيدين سليماني والمهندس يذكرنا بأن خلفية هذا الاستهداف واحدة، والدافع واحد، والعدو واحد. نحن أمة واحدة، أمة الإسلام، سواء كنا في إيران أو في العراق. خلفية الاستهداف والتآمر علينا هي ذاتها، ومن الطبيعي أن تكون جبهتنا موحدة، خاصة وأن العدو واحد. فرحم الله شهداء العراق، والخزي والعار لأمريكا عدوة الحياة.