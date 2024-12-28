صواريخ المقاومة تضرب من غزة و'إسرائيل' في صدمة!

العالم _ مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الإخبارية، خضر شاهين، من القدس المحتلة، إن أصوات هذه الانفجارات وصلت بشكل واضح إلى جنوب الضفة الغربية، خصوصًا في الخليل ووسطها.

وذكر نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هذه الانفجارات ناتجة عن صواريخ اعتراضية استهدفت صواريخ أُطلقت من شمال قطاع غزة، وتحديدًا من بيت حانون، التي تتعرض لحملات إبادة وتدمير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام.

وأوضح مراسل العالم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبدى صدمته من إطلاق مثل هذه الصواريخ، حيث أثبت ذلك قدرات المقاومة التي لا تزال قائمة رغم العمليات العسكرية وحرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال منذ أكثر من 449 يومًا.

وأكد مراسل العالم أن المصادر الأمنية والسياسية والإعلامية اعتبرت هذا الأمر مفاجئا وصادما على المستوى السياسي والأمني في كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وفي بيان أشار جيش الاحتلال إلى أن "صفارات الإنذار دوت في منطقة القدس (وسط) وغرب مدينة النقب وسهل شفله (جنوب)، جراء اعتراض الصاروخين."

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..