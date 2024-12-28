السلطة الفلسطينية تمنع دخول الاسعاف وتعتقل المسعفين في جنين

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وقال محمود ابو الطلال وهو من سكان المنطقة:" هذا "ار بي ج" لقوات الاحتلال من أول حرب على مخيم جنين قبل اربع سنوات وهي تستخدمه على فلسطين واليوم الحمد لله احمل" ار بي ج" ليس للعدو الصهيوني بل "ار بي جي" فلسطيني.. فلسطيني!!".

منازلٌ أحرقت، مواطنين روعوا في المخيم، والذريعة السيطرة على الخارجين عن القانون.

كتيبة جنين لا تزال تصرح بأنها وعلى الرغم من مرور 24 يوماً على استمرار الحصار من قبل أجهزة السلطة، لا زالت أيديهم ممدودة لأي حل سياسي ومبادرات لإنهاء هذه الأزمة.

السلطة الفلسطينية تمنع دخول سيارات الإسعاف إلى المخيم، كما تمنع الجهات المسؤولة عن توفير الكهرباء والماء والنفايات من الدخول لحل المشاكل، إضافةً إلى اعتقال المسعفين والتنكيل بهم.

يشهد المخيم أزمة صعبة في ظل محاولات بسط سيادة القانون، كما تقول السلطة الفلسطينية. ولكن أهالي المخيم يرفضون هذه العملية المستمرة، ولا تزال الحاضنة الشعبية تدعم المقاومة.

الأوضاع في مخيم جنين معقدة، حيث يعيش الأهالي أوضاعًا إنسانية صعبة، في وقت تواصل فيه أجهزة السلطة التركيز الإعلامي على تصوير المشهد على أنه عمل وطني ضد المقاومين الذين يحملون السلاح من أجل الوطن.