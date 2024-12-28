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العجوز: 'السعد آت'

العجوز: 'السعد آت'
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

توقع المنسق العام للمؤتمر اللبناني العربي، الدكتور زياد العجوز، أن "سعد الحريري" يعود قريبًا إلى الساحة السياسية اللبنانية. 

العالم لبنان

وقال العجوز في تغريدة على منصة "إكس" : "في إشارة لعودة الرئيس سعد الحريري، اتخذ القرار.. الخبر اليقين سيأتي قريبًا من الرياض...شدوا الرحال وجهزوا الساحات.. السعد آت"، على حد قوله.

يأتي هذا التصريح بعد فترة غياب طويلة للحريري عن الحياة السياسية المباشرة، حيث قرر في يناير 2022 تعليق نشاطه السياسي وعدم الترشح للانتخابات النيابية.

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وفي نوفمبر 2024، عاد الحريري إلى بيروت لفترة قصيرة، حيث التقى بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان للاطمئنان على صحته، إلا أنه لم يغير موقفه من العودة للعمل السياسي المباشر.

وفي أكتوبر 2024، أبدى الحريري دعمه للمجتمع اللبناني، داعيًا إلى التضامن مع أهالي جنوب لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الواسع، مؤكدًا ضرورة الوحدة الوطنية في هذه الأوقات العصيبة.

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تجدر الإشارة إلى أن الحريري خضع لعملية جراحية ناجحة في فبراير 2023 في باريس، حيث أعلن مكتبه الإعلامي استقرار حالته الصحية بعد العملية.

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