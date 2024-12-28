القبض على متزعم شبكة تابعة لزمرة "خلق" الارهابية في أردبيل 

العالم - ايران

ويأتي هذا الانجاز الامني بعد ايام من قيام قوات الامن الايرانية بالقاء القبض على احد العملاء المرتبطين بجهاز مخابرات احدى دول الجوار في مدينة اردبيل ايضا.

المدعي العام في مدينة اردبيل "جلال آفاقي" صرح اليوم السبت ان استخبارات الحرس الثوري في محافظ اردبيل وكذلك جهاز الامن السيبراني، قاموا بالقاء القبض على متزعم شبكة تابعة لزمرة "خلق" الارهابية والذي كان على علاقة بوسائل اعلام اجنبية مناوئة لايران وقام بانشاء شبكة مؤلفة من اشخاص ونسج شبكة في الفضاء الافتراضي لتشويش الرأي العام، والقيام بأعمال مخلة بالأمن وتوفير معلومات وملزومات العمليات لمناوئي الشعب الايراني، وتم القاء القبض عليه بأمر قضائي.